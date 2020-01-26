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Новости Одессы и Одесской области

Экзамен по вождению в Одессе и области будут снимать на видео

Экзамен по вождению в Одессе и области будут снимать на видео

В Одессе и регионе придумали, как сделать более прозрачной процедуру получения водительских прав. Так, практическую часть экзамена решили снимать на видео.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

В каждой машине, которую будут использовать во время экзамена, установят видеокамеры. Для сервисных центров МВД их выделили 28. С их помощью можно будет отследить, имели ли место нарушения или противоречия.

Это позволит избежать коррупции, а если водитель окажется не согласен с результатом экзамена, то с помощью видео сможет его обжаловать. Правда, поначалу только в течение десяти дней, так как именно столько будут хранить записанную на видео информацию.

Пока ноу-хау запустили в тестовом режиме. Однако его планируют сделать обязательным, а также продлить срок хранения видеоматериалов. Если кандидат в водители откажется от видеозаписи, ему могут не выдать права.

Фото: img.gazeta

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