Экстренное отключение света в Одессе: насколько оно массовое?

Энергетики пояснили, что сегодняшнее экстренное отключение света не должно быть таким массовым и продолжительным.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

В Одесскую область 21 ноября снова вернулись экстренные отключения света. Так что по всему городу жители сообщают об уже несколькочасовом отсутствии света. Они не будут массовыми, поскольку у НЭК Укрэнерго возникла потребность сбалансировать энергосистему всего на 10% мощности больше, чем предусмотрено графиком.

«К сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Поэтому мы вынуждены отключить дополнительных потребителей вне графика» , — говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют, и вернутся после того, как НЭК Укрэнерго предоставит такое разрешение.

Нагадаємо, що Одеська область потрапила до трійки регіонів, де найгірша ситуація з енергетикою.