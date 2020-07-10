Эксперты назвали ТОП-3 продуктов для улучшения памяти

Вам сложно сосредоточиться? Вы постоянно что-то забываете? Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами ток-шоу рассказали, употребление каких продуктов способствует активной работе мозга и как изменить ситуацию к лучшему без лекарств.

Для эффективной работы головного мозга важны не только физическая активность, полноценный сон и свежий воздух, но и сбалансированное питание. При недостатке витаминов и минералов могут появиться проблемы с памятью, рассеянность и усталость. Чтобы этого избежать, эксперты «Полезной программы» рекомендуют включить в свой рацион яйца, орехи и красную рыбу.

КРАСНАЯ РЫБА

(лосось, горбуша, нерка, кета, чавыча, семга, кумжа)

Чем полезна?

«Красная рыба – настоящий эликсир долголетия, – считает ведущий «Полезной программы» Александр Лукьяненко. – Она богата жирными кислотами омега-3, которые снижают риск атеросклероза, уровень холестерина, делают кожу эластичной, а волосы сияющими, плюс – помогают бороться с воспалениями и укрепляют иммунитет. Красная рыба является одним из лучших источников белка – основной пищи для мозга. Еще она содержит много витамина D, положительно влияющего на работу нервной системы, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости».

Как употреблять?

«Чтобы получить максимальную пользу, красную рыбу рекомендуется употреблять в пищу регулярно, 2-3 раза в неделю, – объясняет врач-инфекционист Евгения Менжулина. – Самая полезная рыба – свежая. Под воздействием высокой температуры, солевых растворов и «химии» происходит окисление жирных кислот и разрушаются витамины. Но есть одно важное дополнение: не всю красную рыбу можно употреблять в сыром виде. Так, тихоокеанские сорта рыбы больше склонны к заражению гельминтами, поэтому перед употреблением ее желательно подвергать термической обработке, глубокой заморозке или просолке. А вот норвежскую и шотландскую рыбу, выращенную на фермах в искусственных условиях, можно употреблять и в сыром виде».

Как выбрать?

«Во-первых, рыба не должна иметь неприятного запаха, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Елена Сидоренко. – Второй важный индикатор качества – глаза рыбы. Они должны быть светлыми, выпуклыми, блестящими. Если у рыбы мутные, затянутые пленкой, впавшие глаза, – она давно лежит на прилавке. Жабры у красной рыбы могут быть разного цвета – от розовых до красных, но важно, чтобы они были равномерно окрашены и без слизи. Сероватые или зеленые жабры говорят о том, что рыба подозрительной свежести. Также попросите продавца надавить пальцем на мякоть рыбы. Она должна быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Естественно, испорченную рыбу в пищу употреблять нельзя, это большой риск для здоровья».

ОРЕХИ

Чем полезны?

«Орехи – сокровищница полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное влияние на нервную систему человека, очищают сосуды от вредного холестерина, укрепляют сердце и питают мозг, активизируя его работу и улучшая память, – рассказывает ведущий «Полезной программы» Александр Лукьяненко. – Кроме того, орехи – источник протеина, поэтому способствуют быстрому наращиванию мышц. А благодаря витамину Е улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще – антиоксиданты, которыми богаты орехи, помогают бороться с воспалениями и инфекционными заболеваниями».

Как употреблять?

«Все орехи очень калорийны: на 100 граммов – 500-750 ккал, поэтому не стоит злоупотреблять ими вечером, а тем более на ночь, – утверждает диетолог Борис Скачко. – Они идеальны для дневного или утреннего перекуса. Чтобы не перебрать с калориями, можно съедать не более 80 мелких, 20 средних или 5-6 штук крупных орехов в день».

Как выбрать?

«Когда покупаете орехи, обратите внимание на их внешний вид и запах, – объясняет агроном Геннадий Бурлака. – Свежий продукт имеет легкий и нежный аромат, а старый – резкий и насыщенный запах. Если покупаете очищенные орехи, рассмотрите ядро – оно должно быть цельным и не сморщенным. Лучше выбирать орехи в вакуумной упаковке, на которой обозначены производитель и срок годности. Не стоит покупать продукт, если на скорлупе обнаружены механические повреждения, трещины, отколы – скорее всего, такой орех окажется гнилым. Также воздержитесь от покупки, если на ядрах орехов есть плесень или пятна. Такие орехи нельзя употреблять в пищу».

ЯЙЦА

Чем полезны?

«Холин, который содержится в яичном желтке, – очень важный витамин, играющий существенную роль в развитии детского мозга, поскольку является жизненно важным для создания клеток глубинной памяти, – рассказывает ведущий «Полезной программы» Александр Лукьяненко. – В яйце – высокое содержание белка, а также железа, фолата и витамина А. Все эти микроэлементы способствуют росту, восстановлению и развитию клеток».

Как употреблять?

«Когда надо быстро восстановить силы, яйцо – лучший выбор, – считает врач-гастроэнтеролог Инна Бутько. – Оно легко усваивается, не требует сил на переваривание и имеет замечательный аминокислотный состав, жирорастворимые витамины А, D, Е, ряд минералов, а главное – лецитин и холин. Чем больше холина, тем лучше человек соображает, лучше себя чувствует, у него повышается настроение и общий тонус! Здоровый взрослый человек может ежедневно употреблять по 1 яйцу. Если уже есть проблемы с лишним весом или холестерином, то норму лучше снизить до 2-4 штук в неделю. Для детей в возрасте 3-х лет достаточно половинки яйца в день. Самый лучший вариант – готовить их «в мешочек». Любой белок хорошо совместим с овощами. А вот яйца с молоком или хлебом со сливочным маслом – гораздо менее удачные сочетания».

Как выбирать?

«Выбирая яйца, мы часто руководствуемся датами, которые указаны на упаковке, но они говорят лишь о том, когда был расфасован продукт, – объясняет эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива. – Если при встряхивании вы не услышите посторонних звуков, то можете смело употреблять яйцо в пищу – оно свежее. Если же слышны всплески или хлюпанье – такое яйцо есть нельзя, оно испортилось. Еще один простой способ проверить свежесть яиц – аккуратно поместить яйцо в емкость с водой. Свежие яйца тонут. Полусвежие будут стоять на дне на одном конце – их можно употреблять в пищу. Если яйцо полностью всплывет на поверхность воды – оно непригодно к употреблению».

Рейтинги самых популярных и полезных продуктов питания, а также советы экспертов, как выбрать качественные товары, – в ток-шоу «Полезная программа». Смотрите со вторника по субботу в 10:00 на «Интере».