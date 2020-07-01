Экс-губернатор Одесской включился в реформу таможни

В Украине планируют реформировать таможенную службу, создав из нее сеть «открытых таможенных пространств».

Об этом шла речь на заседании Национального совета реформ под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сайт главы украинского государства.

«Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис», – цитирует сайт главу Исполнительного комитета реформ, экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Внедрять же реформу на практике будет глава таможни, отметил президент. «Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер – это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу. – Ред.) в жизнь», – сказал Зеленский.

Что планируется получить в результате:

повысить зарплату таможенников;

модернизировать инфраструктуру таможен;

автоматизировать и диджитализировать процессы на таможне;

унифицировать ставки таможенных пошлин;

усилить ответственность за контрабанду.

Ранее сообщалось, что в Одесском морпорту обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Азии.