Легализация каннабиса и оружия, отмена НДС: какие реформы предлагает проводить заместитель Саакашвили?

Украинский бизнесмен в области информационных технологий Александр Ольшанский стал заместителем Михаила Саакашвили в комитете реформ.

Об этом сообщил сам бизнесмен на своей странице в Facebook.

Напомним, что соответствующий Указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ был подписан Президентом Зеленским 7 мая.

Нет экономики – нет страны, считает Ольшанский. Для того, чтобы как-то ее оживить он предлагает отменить НДС, узаконить марихуану и короткоствольное оружие. Итак, бизнесмен озвучил основные тезисы своего видения развития экономики в Украине:

– нет экономики – нет независимости и не будет страны;

– налоги должны взыматься с потребления;

– НДС – зло;

– государство ничего не производит, а только распределяет;

– основа благосостояния государства – предприниматели;

– украинцы ничем не хуже молдован и короткоствольое оружие – естественное право отобранное большевиками и невозвращенное украинскому народу;

– продажа земли – финальная точка процесса начавшегося в 1861г (отмена крепостного права ) к счастью это право отобранное большевиками уже вернули;

– биткоин – это начало революции масштабов изобретения электричества;

– мозг – аппарат для предсказания будущего и управления риском;

– источник капитала это управление риском (а не эксплуатация как придумал Маркс );

– простота залог успеха в любом деле, если человек не может объяснить просто значит он недостаточно разобрался в вопросе.

– Вопросов, еще много, но я буду стараться, – пообещал Ольшанский.

Справка:

Александр Ольшанский родился 18 мая 1969 года в г. Киеве.

Окончил физико-математическую школу и факультет электронной техники систем автоматизированного проектирования Киевского политеха.

С 1999 Активно работает в UAinet, стоял у истоков создания украинской сети обмена трафиком UA-IX (2000).

В 1999-2003 возглавлял холдинг крупнейших интернет провайдеров (Digital Generation и IP-Telecom, Relcom).

С 2003 года и по сей день – руководитель инвест холдинга Internet Invest Group, в который входит в том числе и регистратор доменных имен Imena.UA (с 2003).

Один из основателей самой крупной в Украине IT конференции IForum.

Фото: Facebook

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