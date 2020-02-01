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Новости Одессы и Одесской области

Экомаршрут в Одессе: в воскресенье вновь организуют сбор мусора

Экомаршрут в Одессе: в воскресенье вновь организуют сбор мусора

В Одессе и впредь будут проводить экомаршруты по сдаче вторсырья в различных районах города. В воскресенье, 2 февраля, отсортированный мусор для переработки будут собирать в Киевском районе.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

Эта инициатива предполагает сбор мусора у всех желающих. Во время акции в определенных местах города останавливается грузовой транспорт. Одесситы собираются в указанное время, принося с собой большое количество мусора. Его собирают для дальнейшей переработки. В прошлый раз подобная акция успешно прошла 12 января.

А завтра мусор будут собирать по следующим адресам:

  • парковка ТЦ Вузовский в 10:00-10:15
  •  ЖК “Радужный”, возле универсама “Копейка” на Небесной Сотни, 65а в 10: 25-10:40
  • парк Горького (возле входа со стороны кинотеатра “Москва”) в 10:50 – 11:05
  • 5 ст. Фонтанской дороги (возле памятника Летчикам, напротив ресторана “Компот”) в 12: 00-12:20

Одесситов просят приносить сырье чистое, сухое и спрессованное, рассортированное в отдельные пакеты по категориям:

  •  1 PET
  •  2 HDPE
  •  Стекло
  • Макулатура
  •  Картон
  •  Al (алюминиевые банки)
  •  Другие металлы

Все это вторсырье сейчас возможно отправлять на переработку в Одессе.

В следующее воскресенье экомаршрут проложат  в других районах города.

Контакты организатора:  +380635750462 Александр Федченко.

Фото: Артем Виноградов

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