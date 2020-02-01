Экомаршрут в Одессе: в воскресенье вновь организуют сбор мусора

В Одессе и впредь будут проводить экомаршруты по сдаче вторсырья в различных районах города. В воскресенье, 2 февраля, отсортированный мусор для переработки будут собирать в Киевском районе.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

Эта инициатива предполагает сбор мусора у всех желающих. Во время акции в определенных местах города останавливается грузовой транспорт. Одесситы собираются в указанное время, принося с собой большое количество мусора. Его собирают для дальнейшей переработки. В прошлый раз подобная акция успешно прошла 12 января.

А завтра мусор будут собирать по следующим адресам:

парковка ТЦ Вузовский в 10:00-10:15

ЖК “Радужный”, возле универсама “Копейка” на Небесной Сотни, 65а в 10: 25-10:40

парк Горького (возле входа со стороны кинотеатра “Москва”) в 10:50 – 11:05

5 ст. Фонтанской дороги (возле памятника Летчикам, напротив ресторана “Компот”) в 12: 00-12:20

Одесситов просят приносить сырье чистое, сухое и спрессованное, рассортированное в отдельные пакеты по категориям:

1 PET

2 HDPE

Стекло

Макулатура

Картон

Al (алюминиевые банки)

Другие металлы

Все это вторсырье сейчас возможно отправлять на переработку в Одессе.

В следующее воскресенье экомаршрут проложат в других районах города.

Контакты организатора: +380635750462 Александр Федченко.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!