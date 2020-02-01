Экомаршрут в Одессе: в воскресенье вновь организуют сбор мусора

В Одессе и впредь будут проводить экомаршруты по сдаче вторсырья в различных районах города. В воскресенье, 2 февраля, отсортированный мусор для переработки будут собирать в Киевском районе.
Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.
Эта инициатива предполагает сбор мусора у всех желающих. Во время акции в определенных местах города останавливается грузовой транспорт. Одесситы собираются в указанное время, принося с собой большое количество мусора. Его собирают для дальнейшей переработки. В прошлый раз подобная акция успешно прошла 12 января.
А завтра мусор будут собирать по следующим адресам:
- парковка ТЦ Вузовский в 10:00-10:15
- ЖК “Радужный”, возле универсама “Копейка” на Небесной Сотни, 65а в 10: 25-10:40
- парк Горького (возле входа со стороны кинотеатра “Москва”) в 10:50 – 11:05
- 5 ст. Фонтанской дороги (возле памятника Летчикам, напротив ресторана “Компот”) в 12: 00-12:20
Одесситов просят приносить сырье чистое, сухое и спрессованное, рассортированное в отдельные пакеты по категориям:
- 1 PET
- 2 HDPE
- Стекло
- Макулатура
- Картон
- Al (алюминиевые банки)
- Другие металлы
Все это вторсырье сейчас возможно отправлять на переработку в Одессе.
В следующее воскресенье экомаршрут проложат в других районах города.
Контакты организатора: +380635750462 Александр Федченко.
Фото: Артем Виноградов
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