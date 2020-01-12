«Переживаем, что не хватит места»: одесситы массово сдали вторсырье во время акции «экомаршрут» (фото)

Инициатива «экомаршрут» предполагает сбор мусора у всех желающих сдать его. Во время акции в определенных местах города останавливается грузовой транспорт. Одесситы собираются в указанное время, принося с собой большое количество мусора. Его собирают для дальнейшей переработки.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав в воскресенье, 12 января, в одном из таких временных пунктов.

У памятника Т. Шевченко в одноименном парке собрались десятки одесситов, чтобы сдать вторсырье. Они не выкидывают мусор, а ежедневно очищают пластиковые, стеклянные, железные бутылки, сжимают картон, пакеты, пластиковые изделия, затем сортируют. После чего в указанное время дожидаются грузовой транспорт от организации «Город будущего».

Участники акции говорят, что забота об окружающей среде очень важна, так как планета одна, а мусора много. Поэтому они хотят, чтобы долгоразлагающиеся изделия производились из переработанного вторсырья – дабы мусора не становилось больше.

К концу акции машину практически полностью заполнили пакетами.

«Нам с каждым разом все сложнее утрамбовывать машину. Иногда даже переживаем, что не хватит места. Это говорит о том, что динамика людей, сортирующих мусор и, приходящих к нам, растет. Дело в том, что мы не относимся к вторсырью, как к мусору. Если относиться к нему, как к материалу, который можно переработать, то тогда он может быть задействован где-то в дальнейшем», – рассказал нам координатор проекта «Город будущего» Андрей Куцак.

Также он отметил, что сохраненное вторсырье дома не будет приносить дискомфорт, если промывать его и сжимать. Тогда оно не будет иметь неприятный запах и занимать много места.

Данную акцию проводят уже полтора года. Организация «Город будущего» инициировали сбор сырья на шести пунктах в разных уголках города, который называли «Экомаршрут». Такой пункт сбора появляется ежемесячно в каждое первое воскресенье на таких локациях:

парковка «Таврия. Вузовский» в 10:00-10:20,

парк Горького (возле входа со стороны кинотеатра «Москва») в 10:40-11:00,

5 станция Фонтанской дороги (возле памятника летчикам) в 12:20-12:40,

парковка ОГА (пр-т Шевченко) в 13:00-13:20,

парк Шевченко (возле памятника Т. Шевченко) в 14:40-15:00,

Соборная площадь (около конечной остановки 185-й маршрутки) в 15:20-15:30.

Добавим, что транспорт иногда может опаздывать на 10-20 минут. Организаторы просят приносить мусор рассортированным, чистым, уплотненным и в отдельных пакетах.

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