Новости Одессы и Одесской области

Снова фейк о возможности заражения воды

Снова фейк о возможности заражения воды

Одесситам рассказывают очередные чепухи с целью посеять панику! Вслед за соседними областями, в одесских группах Viber и Telegram начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения воды холерой.

Доводим до сведения потребителей, что оснований для паники нет. По информации главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой. Что касается Одессы, то предпосылки для возникновения заболевания отсутствуют, поскольку качественное водоснабжение и водоотвод города обеспечивает надлежащее соблюдение санитарных условий.

Подразделения филиала Инфоксводоканал обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических.

Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание бактериологических и вирусных загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города. Кроме Инфоксводоканала параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.

Настоятельно просим одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию без предварительной проверки. Это можно сделать на нашем сайте http://infoxvod.com.ua/, а также:

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