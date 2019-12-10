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Новости Одессы и Одесской области

Яногол з квітами: на Одещині встановили пам’ятник Дарині Лук’яненко

Яногол з квітами: на Одещині встановили пам’ятник Дарині Лук’яненко

Пам’ятник 11-річній Даші Лук’яненко, жорстоко вбитій цього літа, спорудили у її рідному селищі Іванівка.

Про це повідомляє Сила громад.

Очільник Іванівської райадміністрації Віктор Лобач опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію пам’ятника у вигляді янгола з квітами. Він зазначив, що цей образ вибрали діти танцювального колективу «Асорті», в якому вона танцювала.

Пам’ятник стане доповненням до ялинки, посадженої в Іванівці на згадку про Даринку, і меморіальну дошку біля неї.

– Зупинимося і подумаємо про те, щоб ніколи такої трагедії більше не сталося ні в Іванівці, ні в Одесі, ні в селі, селищі або будь-якому іншому місті України, – закликав Віктор Лобач.

Фото: Віктор Лобач

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