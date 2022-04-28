Какой будет погода в Одессе 29 апреля?

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей 29 апреля в Одессе ожидется небольшой дождь, температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С
29 апреля 2022 г. в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°С, днем 13-15°С.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Небольшой дождь, местами дождь, гроза.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.