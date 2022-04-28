Новости Одессы и Одесской области

Какой будет погода в Одессе 29 апреля?

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей 29 апреля в Одессе ожидется небольшой дождь, температура ночью 8-10°С, днем ​​13-15°С

29 апреля 2022 г. в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°С, днем ​​13-15°С.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Небольшой дождь, местами дождь, гроза.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем ​​12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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