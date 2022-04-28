Какой будет погода в Одессе 29 апреля?

Как правильно выбрать контактные линзы? Благодаря науке и прогрессу у нас сегодня есть множество благ, о которых еще лет 10-20 назад даже не мечтали и не думали. Среди них – контактные линзы. Это прекрасная альтернатива очкам, которые многих ставят в неловкое положение, развивают комплексы, да и просто могут быть неудобными. ПОДРОБНЕЕ

На автозаправках Одесской области возникли проблемы с горючим – в ОВА назвали причину Сегодня, 28 апреля 2022 года, на автозаправках Одессы и Одесской области наблюдались большие очереди, а в соцсетях люди жаловались на отсутствие некоторых видов горючего. В чем причина такого коллапса? И чего ждать в дальнейшем?

Ответы на эти вопросы дает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на пресс-службу Одесской областной военной администрации (ОВА). ПОДРОБНЕЕ