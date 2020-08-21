Які заходи відбудуться в Одесі на День Незалежності? (перелік подій)

Одеса готується відзначити День Державного Прапора України та 29-у річницю незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

21 серпня на Приморському бульварі Одеси стартує традиційний Вишиванковий фестиваль, який триватиме до 24 серпня.

23 серпня о 10:00 відбудеться підняття Державного Прапора України біля будівлі Одеської міської ради на Думській площі. Спостерігати за церемонією підняття прапора можна буде онлайн на каналі YouTube одеської мерії.

У День Незалежності України, 24 серпня, у парку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку. Початок – о 10:00.

24 серпня о 09:00 розпочнеться Марш захисників України, учасники якого пройдуть вулицями Одеси за маршрутом: Театральна площа – вул. Рішельєвська – вул. Пантелеймонівська – Привокзальний провулок – Італійський бульвар – Куликове поле – вул. Канатна – сквер Героїв Небесної Сотні – меморіальний камінь на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси.

24 серпня в храмах Одеси пройдуть молебні за Україну.

На Приморському бульварі о 12:00 стартує автопробіг до Дня Незалежності, маршрут якого пройде вулицями: Пушкінській, Ланжеронівській, Рішельєвській, Великій Арнаутській, Розумовській, М. Грушевського, Київському шосе і завершиться біля Клеверного моста.

24 серпня з 09:00 до 10:30 у зв’язку з проведенням урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку тимчасово буде припинено рух транспортних засобів вулицею Маразліївською (на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36) та Сабанським провулком.

Заходи на честь головних державних свят пройдуть з дотриманням карантинних вимог.

Фото: Ратуша