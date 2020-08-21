Які кінострічки будуть представлені на конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю?

Про це у Facebook повідомила пресслужба ОМКФ.

До неї увійшли 7 повнометражних та 11 короткометражних стрічок, показ яких відбудеться на 11-му ОМКФ з 25 вересня до 3 жовтня.

Повнометражні фільми Національного конкурсу:

Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолій Лавренишин, Україна, 2020, 75’

Урсус. Кавказький бурий ведмідь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Україна/Грузія, 2019, 110’

Бєс / Demon, реж. Єгор Трояновський, Україна, 2020, 87’

Мій милий дім / My sweet home, реж. Сергій Сторожев, Україна, 2020, 80’

Родина / A family, реж. Джейден Стівенс, Україна/Австралія, 2019, 132’

Поміж кадрами / Between the frames, реж. Анастасія Тиха, Україна, 2020, 92’

Не все буде добре / Everything Will Not be Fine, реж. Адріан Пірву, Олена Максьом, Україна/Румунія, 2020, 82′

Також у Національній конкурсній програмі будуть показані 11 короткометражних стрічок: