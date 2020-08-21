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Які кінострічки будуть представлені на конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю?

Які кінострічки будуть представлені на конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю?

Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму Національного конкурсу!

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Про це у Facebook повідомила пресслужба ОМКФ.

До неї увійшли 7 повнометражних та 11 короткометражних стрічок, показ яких відбудеться на 11-му ОМКФ з 25 вересня до 3 жовтня.

Повнометражні фільми Національного конкурсу:

  • Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолій Лавренишин, Україна, 2020, 75’
  • Урсус. Кавказький бурий ведмідь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Україна/Грузія, 2019, 110’
  • Бєс / Demon, реж. Єгор Трояновський, Україна, 2020, 87’
  • Мій милий дім / My sweet home, реж. Сергій Сторожев, Україна, 2020, 80’
  • Родина / A family, реж. Джейден Стівенс, Україна/Австралія, 2019, 132’
  • Поміж кадрами / Between the frames, реж. Анастасія Тиха, Україна, 2020, 92’
  • Не все буде добре / Everything Will Not be Fine, реж. Адріан Пірву, Олена Максьом, Україна/Румунія, 2020, 82′

Також у Національній конкурсній програмі будуть показані 11 короткометражних стрічок:

  • Від цього моменту й назавжди, режисер Ігор Стеколенко (Україна, 2020)
  • Прощавай, Головін, режисер Мат’ю Ґрімар (Канада/Україна, 2019)
  • Нетерпимість, режисер Станіслав Битюцький (Україна, 2020)
  • Двоє, режисер Владислав Вітрів (Україна, 2020)
  • Ой!, режисерка Ольга Золотарьова (Україна, 2020)
  • Ще нам усміхнеться доля, режисерка Жоанна Ракотоарізоа (Україна/Франція, 2020)
  • Шибайголови, режисер Микола Рідний (Україна/Італія/Німеччина, 2020)
  • Альфа, режисерка Олена Рубашевська (Україна, 2020)
  • Поміж тіней, режисер Олександр Стеколенко (Україна, 2020)
  • Чачьо, режисер Віталій Гавура (Україна, 2020)
  • Слава, режисери Марина Нікольчева, Максим Васянович (Україна, 2020)
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