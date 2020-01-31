Як військовослужбовці ВМС в Одесі відпрацьовували спуск у барокамері (фото)

Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Вчора, 30 січня у місті Одеса на території Практичної гавані військовослужбовці спеціального призначення пройшли практичні тренування зі спуску в барокамері. Метою проведення заходу було відпрацювання натренованості організму водолазів до впливу наркотичної дії азоту.

Однією з основних вимог заняття було визначення рівня тренованості особового складу водолазів. Під час виконання вправи військовослужбовці підтримують стан тренованості організму до дії тиску, наркотичної дії азоту, факторів компресії та декомпресії, відпрацьовується алгоритм дій обслуговуючого персоналу тощо. Це необхідно для забезпечення готовності визначеного персоналу до короткострокового та довготривалого виконання всього спектру водолазних робіт на глибинах до 60 метрів, а також надання допомоги потерпілому водолазу в барокамері під тиском до 10кгс/см2 (100 м вод.ст.) у випадках виникнення професійних водолазних захворювань.

В якості платформи для спуску використовувалося спеціальне морське водолазне судно “Почаїв”. Тренування проводилось згідно плану. Керував діями персоналу досвідчений інструктор, який вже неодноразово готував військових за своїм фаховим напрямком.

За результатами тренування, робота особового складу оцінена на “добре”. Військовослужбовці успішно завершили курс тренування та отримали практичні навички. Тепер на них чекають наступні етапи водолазної підготовки та більші глибини.

Фото: ВМСУ

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