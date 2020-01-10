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Новости Одессы и Одесской области

Як відбувається реконструкція узвозу Маринеско (фото)

Як відбувається реконструкція узвозу Маринеско (фото)

Наразі проводяться роботи з влаштування основи для нового трамвайного полотна.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Роботи з капремонту вул. Софіївської в Одесі практично завершені. На ділянці від вулиці Преображенської до провулка Ляпунова замінили всі інженерні комунікації, що проходять під вулицею, дорожнє і трамвайне полотно. Модернізація трамвайної колії по вул. Софіївській проходила за так званою чеською технологією.

Крім того, відремонтували тротуари: поклали тротуарну і тактильну плитку, облаштували пандуси, зробили паркувальні кишені і встановили антипарковочні стовпчики, упорядкували і в’їзди у двори. Також встановили нові зупинкові комплекси, світлофори, опори під нову контактну мережу трамвая і нове вуличне освітлення.

Сьогодні проводяться роботи з капремонту узвозу Маринеска –  демонтовані старе трамвайне полотно та контактна мережа, частково демонтовано старе асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Проводяться роботи з влаштування основи для нового трамвайного полотна, також проводяться підготовчі роботи для заміни підземних комунікацій.

За проєктом на узвозі Маринеска замінять мережі водопроводу і обладнають зливову каналізацію. Після цього укладуть нові трамвайні колії, облаштують нову контактну трамвайну мережу, для чого встановлять 13 нових опор, і проведуть нове вуличне освітлення. Завершенням робіт стане оновлення тротуарів і благоустрій узвозу Маринеска за аналогією з роботами по вул. Преображенській та вул. Софіївській.

Наразі на перехресті вул. Софіївської, вул. Ольгіївської і узвозу Маринеска проводяться роботи із заміни підземних інженерних комунікацій. Потім на цій ділянці буде виконано з’єднання трамвайних шляхів.

Таким чином, буде завершено черговий етап реконструкції трамвайного маршруту «Північ-Південь» у районі Пересипського моста, який з’єднає селище Котовського із центром міста.

На сьогодні рух транспорту вулицею Софіївською і узвозом Маринеска обмежено. (Див. Схему)

Коментар першого заступника начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради Андрія Сандула

 

 

Фото: ОМР

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Станиславский Леонид
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Станиславский Леонид

1. авторский технадзор отсутствуют напрочь.
2.ливневые решетки установлены не в нижней точке
3.сами решетки установлены не поперек движения а вдоль.
4. тротуарная плитка шатается и клацает при ходьбе – одна две на каждые несколько метров
5. плитки, обозначающие направление в переход для незрячих (с прямыми выступами) не установлены.
6. все замечания озвучил прорабам. ответ потрясающий – вам что больше всех надо?
7. столбы установлены не в линию.смещены к оси-дорога будет уже?

Голос за0Голос против  Ответить
13 минут назад
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