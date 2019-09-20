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Як Верховна Рада підтримуватиме український кінематограф

Як Верховна Рада підтримуватиме український кінематограф

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про підтримку кінематографії в Україні.

Про це повідомлялося під час онлайн-трансляції засідання.

252 нардепи ухвалили законопроєкт №1058 про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні” щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні).

Законопроєктом передбачається збільшити розмір частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат на створення фільмів з 16,6% до 25%, а в деяких випадках – до 30%;

А також спростити вимоги до кваліфікованих витрат, замінивши критерій обчислення в мінімальних заробітних платах на прожитковий мінімум для працездатних громадян;

Для уникнення зловживань передбачити, що державна підтримка у формі прямої субсидії надається лише за одним з критеріїв, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону.

Очікується, що таке інвестування у кінематографічну діяльність на території України дозволить розвивати й українських кіновиробників.

Фото: 5 канал

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