Як в Одесі відзначатимуть День захисника України: програма заходів

Над чем и как будет работать новое правительство Украины? В сентябре в Украине заработало новое правительство. Мы уже рассказывали, что ключевые должности заняли новые молодые лица, часть министерств была упразднена, а другие ведомства — образованы. Но все это технические процедуры. Куда важнее планы и реальные шаги нового Кабинета министров.

«Одесская жизнь» выясняла, какие заявления новые министры уже успели сделать, и как это отразится на нашей жизни. ПОДРОБНЕЕ