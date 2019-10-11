Як в Одесі відзначатимуть День захисника України: програма заходів

У понеділок,14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисника України. Цей день вважається загальнодержавним вихідним.
Про заходи, які відбудуться до Дня захисника України розповіли у пресслужбі Одеської міської ради:
- 11 жовтня о 12:00 в Одеській філармонії відбудеться урочиста церемонія нагородження кращих військовослужбовців Одеського гарнізону керівництвом Одеси та Одеської області.
- 13 жовтня з 12:00 по 17:00 у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбуватимуться святкові заходи, присвячені Дню захисника України.
- 14 жовтня о 9:00 біля каменя на місці спорудження майбутнього Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил (просп. Шевченка, 4), відбудеться покладання квітів. Також пройдуть церемонія прийняття Урочистої клятви на вірність Батьківщині ліцеїстами Військово-морського ліцею і спільний молебень за захисників України представників різних конфесій за участю керівництва міста та області, громадських об’єднань, учасників АТО і ООС у Донецькій і Луганській областях, волонтерів.
- У військових частинах та військових госпіталях для ветеранів війни, військової служби, учасників антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил пройдуть концертні програми за участю дитячих творчих колективів загальноосвітніх закладів міста.
- Про героїчну історію українського народу, боротьбу її захисників за встановлення державності в Україні розкажуть учням одеських шкіл на тематичних уроках, виховних годинах за участю ветеранів війни, військової служби, учасників АТО і Операції об’єднаних сил. Також школярі відвідають Військово-історичний музей Південного оперативного командування, музей «Меморіал героїчної оборони Одеси « 411-я батарея » і музей « Алея слави » Одеського міського центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді« Пост №1 ».
Фото: УНІАН