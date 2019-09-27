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Новости Одессы и Одесской области

Як в Одесі відбувалися антитерористичні навчання: фото

Як в Одесі відбувалися антитерористичні навчання: фото

Правоохоронці опублікували вражаючі фото навчань в Одесі.

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі відбувалися антитерористичні навчання.

По це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

У максимально наближених до реальних умовах поліцейські спільно із підрозділами СБУ, ДСНС, Держприкордонною, виконавчою та іншими службами відпрацьовували алгоритм дій та практичні заходи по припиненню масових заворушень у виправній установі.

За легендою тактико-спеціальних навчань, група осіб, яка відбувала покарання у виправній колонії, організувала масові заворушення, взяла у заручники кількох людей з числа персоналу і, погрожуючи розправою над ними, висунула керівництву вимогу – звільнити всіх з-під варти. «Масові заворушення» біля установи влаштували й «спільники злочинців» на волі.

Завданням правоохоронців була нейтралізація учасників протиправної акції як на території виправної установи, так і за її межами.

 

Фото, відео: ГУНП

 

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