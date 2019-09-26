Антитеррористические учения в Одессе: Люстдорфскую дорогу могут перекрыть

Учения пройдут завтра, 27 сентября, на территории Южной исправительной колонии 51, сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время проведения учений в некоторых районах города возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов. Кроме того, возможна проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

СБУ просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства, подчеркнули в пресс-службе.

В масштабных тренировках примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Фото: svoboda.org