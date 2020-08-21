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Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час вихідних?

Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час вихідних?

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів міста в період святкування Дня незалежності України – 24 серпня.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Амбулаторні медзаклади – Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки – працюватимуть за таким графіком:
22 серпня, субота – робочий день за графіком суботи,
23 серпня, неділя – вихідний день,
24 серпня, понеділок – святковий день.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіку.

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
– Лідерсовський бульвар, 11 – міська лікарня №5;
– вул. Болгарська, 38 – консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;
– пр-т Добровольського, 100 – консультативно-діагностичний Центр №29;
– вул. Академіка Воробйова, 5 – МКЛ №11.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:
– Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;
– вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.

При появі симптомів респіраторної інфекції потрібно забезпечити самоізоляцію і негайно зателефонувати своєму сімейному лікареві або на «гарячу лінію» по COVID-19:
15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;
0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.

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