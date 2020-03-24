Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час карантину?

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради інформує про порядок надання медичної допомоги в міських лікувально-профілактичних закладах у період карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Всі види ургентної медичної допомоги жителям Одеси надаються в повному обсязі.

Тимчасово припинено надання медичної допомоги в плановому порядку, у тому числі проведення планових операцій у стаціонарах. Проводяться тільки ургентні операції в ситуаціях, що вимагають невідкладного надання медичної допомоги.

У міських медзакладах введені посилені протиепідемічні заходи, що передбачають масковий режим і обмеження відвідувань пацієнтів у стаціонарах. У всіх медзакладах розміщені дозатори з антисептичними засобами для обробки рук пацієнтів і персоналу.

У медичних закладах, що надають амбулаторну медичну допомогу, рекомендовано максимально скоротити відвідування медзакладів пацієнтами. Широко використовуються телекомунікаційні технології для консультацій сімейних лікарів з питань, що не вимагають особистої консультації та огляду пацієнта, а також виписування рецептів за програмою «Доступні ліки». Забезпечення пацієнтів життєво необхідними медикаментами за міськими і державними програмами проводиться в плановому порядку.

Тимчасово призупинено роботу денних стаціонарів, кабінетів масажу та ЛФК, фізіотерапевтичних кабінетів і відділень. Тимчасово припинено проведення планових профілактичних щеплень та профілактичних медичних оглядів, а також роботу комісій (за винятком військово-лікарських комісій). Також тимчасово припинено надання планової стоматологічної допомоги, крім ургентної.

Ряд фахівців консультативно-діагностичних центрів і поліклінічних відділень міських лікарень працюють у скороченому режимі. Ургентна медична допомога лікарями-хірургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами і іншими фахівцями надаяється в повному обсязі. З питань, що стосуються розкладу роботи конкретного фахівця, слід звертатися в реєстратуру медзакладу.

З усіх питань, що стосуються стану здоров’я, а також виписки лікарняних у разі захворювання, рекомендовано звертатися в телефонному режимі до сімейного лікаря або педіатра, з яким підписано декларацію. За необхідності пацієнту буде запропоновано відвідати медичний заклад, або виклик буде здійснений на дому міською службою невідкладної медичної допомоги.

В Одесі продовжує роботу «гаряча лінія» з усіх питань, що стосуються коронавірусу і порядку звернення за медичною допомогою:

15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;

0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.

Фото: Конкурент

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