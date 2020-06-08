Як в Одесі майбутні офіцери на узбережжі Чорного моря складали держіспит? (фото)

Про це повідомила пресслужба Військової академії у місті Одеса.

– Сьогодні для випускників – майбутніх офіцерів морської піхоти чи не найважливіший у їхньому курсантському житті день – іспит на професіоналізм. Тактико-спеціальна підготовка. На іспит особисто приїхав командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль. Тактико-спеціальна підготовка є основним показником готовності випускників до самостійного офіцерського життя. Командирські навички майбутні офіцери морської піхоти закріпили і підтвердили керівництвом справжнім бойовим підрозділом в якості командира взводу під час державного екзамену, – зазначає пресслужба.

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Фото: Військова академія м. Одеса

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