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Як в Одесі майбутні офіцери на узбережжі Чорного моря складали держіспит? (фото)

Як в Одесі майбутні офіцери на узбережжі Чорного моря складали держіспит? (фото)

Майбутні офіцери складали держіспит у присутності командувача морської піхоти.

Про це повідомила пресслужба Військової академії у місті Одеса.

– Сьогодні для випускників – майбутніх офіцерів морської піхоти чи не найважливіший у їхньому курсантському житті день – іспит на професіоналізм. Тактико-спеціальна підготовка. На іспит особисто приїхав командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль. Тактико-спеціальна підготовка є основним показником готовності випускників до самостійного офіцерського життя. Командирські навички майбутні офіцери морської піхоти закріпили і підтвердили керівництвом справжнім бойовим підрозділом в якості командира взводу під час державного екзамену, – зазначає пресслужба.

Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия
Военная академия

Фото: Військова академія м. Одеса

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