Як в Одесі майбутні офіцери на узбережжі Чорного моря складали держіспит? (фото)

Майбутні офіцери складали держіспит у присутності командувача морської піхоти.
Про це повідомила пресслужба Військової академії у місті Одеса.
– Сьогодні для випускників – майбутніх офіцерів морської піхоти чи не найважливіший у їхньому курсантському житті день – іспит на професіоналізм. Тактико-спеціальна підготовка. На іспит особисто приїхав командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль. Тактико-спеціальна підготовка є основним показником готовності випускників до самостійного офіцерського життя. Командирські навички майбутні офіцери морської піхоти закріпили і підтвердили керівництвом справжнім бойовим підрозділом в якості командира взводу під час державного екзамену, – зазначає пресслужба.
Фото: Військова академія м. Одеса