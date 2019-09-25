Як у МОЗ запропонували вирішити конфлікт у Одеському медуніверситеті

Учасникам конфлікту запропонували забрати позовні заяви та провести вибори нового ректора.

Про це за підсумками відвідування комісією МОЗ ОНМедУ зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Андрій Семиволос.

– Ми зібрали все керівництво, яке є в університеті, і оприлюднили позицію міністра і міністерства, що ситуація не є припустимою, коли це призвело до колапсу в університеті, коли неможливо виплатити стипендію, зарплату і так далі. Розповіли про всі судові справи, заборони, які є перепонами для виконання покладених на Міністерство обов’язків. …Було запропоновано всім сторонам конфлікту зробити крок назад і відкликати позовні заяви, відновити контроль Міністерства над закладом, призначити тимчасово виконуючого обов’язки і розпочати процедуру обрання нового ректора на відкритих прозорих виборах, – розповів Семиволос.

Однак, представники університету із запропонованим варіантом вирішення ситуації не погодилися.

– Представники університету взяли паузу, підготували листа, що запропонована пропозиція їм не підходить, вони будуть її доопрацьовувати і направляти листа на ім’я міністра охорони здоров’я з тими чи іншими пропозиціями. Зараз ситуація залишилася на тих позиціях, що й була… Але ми сподіваємося, що саме представники студентів та профспілки почули наші меседжі і намагатимуться вплинути на обидві сторони, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію, – сказав Семиволос.

На сьогодні стосовно ОНМУ відкрито 15 кримінальних проваджень.

Фото: 24 Канал