Як розширюють дорогу, яка поєднує південь Одещини з іншими регіонами країни? (відео)

У Службі автомобільних доріг в Одеській області показали, як ремонтують трасу Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, ділянка км 12 – км 27 протяжністю 14,3 км у Білгород-Дністровському районі з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області у Facebook.

Ця ділянка дороги з’єднує курортні села Приморське та Курортне, які розміщені на узбережжі Чорного моря та Шаболатського лиману.

Ведуться роботи з розширення проїзної частини дороги:

розробка грунту під поширення проїздної частини;

влаштування основи із щебенево-пісщаної суміші.

Дорога Т-16-10 з’єднує південну частину Одеської області з іншими регіонами України та має вкрай важливе соціально-економічне та туристичне значення не тільки для Одещини, а й для країни у цілому.

Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, ділянка км 12 – км 27 протяжністю 14,3 км у… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Dienstag, 28. April 2020

Фото: 24 канал

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