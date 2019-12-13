Як рятувальники розбирають залишки згорілого Одеського коледжу економіки (фото)

Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2 тис. 874 м куб. будівельних конструкцій.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Станом на 15:00, 13 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Проводяться роботи по розчищенню будівлі.
Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2 тис. 874 м куб. будівельних конструкцій.
До робіт залучено 131 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 68 чол. о/с та 8 од. техніки. Роботи по розчищенню завалів продовжуються.
Внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 9 осіб).
Фото: ДСНС
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