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Новости Одессы и Одесской области

Як рятувальники розбирають залишки згорілого Одеського коледжу економіки (фото)

Як рятувальники розбирають залишки згорілого Одеського коледжу економіки (фото)

Всього з початку розбирання завалу вивезено близько  2 тис.  874 м куб. будівельних конструкцій.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Станом на 15:00, 13 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Проводяться роботи по розчищенню будівлі.

Всього з початку розбирання завалу вивезено близько  2 тис.  874 м куб. будівельних конструкцій.

Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.

До робіт залучено 131 чол. та 26 од. техніки, з них від ДСНС 68 чол. о/с та 8 од. техніки. Роботи по розчищенню завалів  продовжуються.

Внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається  9 осіб).

Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.
Рятувальники розбирають залишки будівлі на Троїцькій.

Фото: ДСНС

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