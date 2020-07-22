Як під Одесою білі чаплі готуються до міграції? (відео)

Про це повідомив Іван Русєв.

– Тільки настав світанок, а малі білі чаплі вже на мілководдях активно шукають їжу. Її зловити нелегко. Але дуже необхідно, оскільки пташенята вже дорослі і чекають з нетерпінням на гніздах батьків з кормом. Багато пташенят вже вилетіли з гнізд і вчаться разом з дорослими добувати собі їжу. І так триває повний день, аж до темна. Скоро пора міграції і потрібно набрати достатньо запасів жиру, щоб долетіти до Африки. Видовище такого неймовірного балу чапель, просто заворожує, – зазначив у дописі Русєв.

БАЛ БІЛИХ ЧАПЕЛЬ ТУЗЛІВСЬКОЇ АМАЗОНІЇВони цілий день полюють в межах НПП "Тузлівські лимани". Тільки настав світанок,… Gepostet von Ivan Rusev am Samstag, 18. Juli 2020

Фото ілюстративне: Сергій Рижков