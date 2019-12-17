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Новости Одессы и Одесской области

Як під час новорічно-різдвяних свят працюватиме один із найбільших та найпопулярніших ринків Одеси

Як під час новорічно-різдвяних свят працюватиме один із найбільших та найпопулярніших ринків Одеси

Коли ж таки на «Сьомому кілометрі» будуть святкові вихідні?

Про це повідомляє Трибуна.

Графік роботи ринку в новорічні і різдвяні свята:

1 січня (середа), 2 січня (четвер), 3 січня (п’ятниця) і 7 січня (вівторок) на «Сьомому кілометрі» – вихідні дні.

В інші дні ринок працює за звичайним розкладом: з понеділка по четвер – з 6.00 до 15.00, в суботу – з 6.00 до 16.00. П’ятниця – вихідний.

25 грудня – на ринку робочий день.

Щодня Промтоварний ринок «Сьомий кілометр» відвідують до 200 тисяч чоловік. Час роботи ринку: з понеділка по четвер – з 6.00 до 15.00, субота та неділя – з 6.00 до 16.00. П’ятниця – вихідний.

Фото: Думская

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