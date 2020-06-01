Як патрульний катер «Старобільськ» у Чорному морі проходив випробування?

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомив командир катера «Старобільськ» старший лейтенант Павло Гладченко, в Чорному морі екіпаж виконував елементи експериментального курсового завдання, що спеціально адаптоване для визначення бойових спроможностей катера класу «Island».

— Під час виходу в море на кораблі проведено низку корабельних бойових навчань. Насамперед тактичне маневрування в морі при змінах курсу й перехід на аварійне управління кораблем, тренування по зв’язку, в режимі реального часу здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської обстановки. Команда також відпрацювала елементи навчання боротьби за живучість катера під час ведення бойових дій, рятування людини, що опинилася за бортом, та буксирування пошкодженого аварійного корабля. Боролися з ворожими підводними диверсантами на незахищеному рейді, — розповів командир патрульного катера ВМС ЗС України «Старобільськ» старший лейтенант Павло Гладченко.

Особлива увага під час виходу в море приділялась перевірці бойових можливостей артилерійських систем катера. Екіпаж «Старобільська» виконав бойові вправи стрільб по морських, берегових та повітряних цілях. Військові моряки вчилися вражати плавучу міну, яка знаходилася на відстані 200 метрів. Крім того, відбивали атаки засобів повітряного нападу противника з кількох напрямків та провели «бій» з кораблем противника.

Фото: пресслужба Міноборони

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