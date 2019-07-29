Як на Одещині тестували ракетний комплекс

На військовому полігоні пройшли випробування нового зразка ракетного озброєння − комплексу «Вільха –М».

У Інформаційному агентстві Міністерства оборони України продемонстрували фото з військових навчань на Одещині.

Під час випробувань військові відпрацьовували чергові завдання із перевірки і вдосконалення ряду технічних і технологічних рішень. Пуск ракет проводили штатними розрахунками 107-ї реактивної артилерійської бригади. Саме ця бригада буде першою у Збройних силах України, арсенали якої будуть посилені новими розробками.

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки взяли найактивнішу участь в організації та методичному забезпеченні проведених випробувань. Свій високий професіоналізм вони продемонстрували під час оцінки траєкторних характеристик нового зразка ракетного озброєння, використовуючи сучасний цифровий вимірювальний засіб – радарну систему MFTR-2100/40.

Нагадаємо, з 24 по 25 липня від населеного пункту Миколаївка до населеного пункту Лебедівка відбувалися військові навчання.

Фото: Інформаційне агентство Міністерства оборони України