Як на Одещині комунальники усувають пошкодження дорожнього покриття? (відео)

На трасі М-16 Одеса-Кучурган у місцях, де утворилися значні вижими та напливи проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

У рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів) ведуться роботи з ліквідації пластичних деформацій дорожного покриття.

Ремонтні роботи ведуться на окремих ділянках дороги на яких утворилися значні вижими та напливи.

Водіям радять бути уважними та обережними в місцях проведення робіт!

До уваги водіїв❗️У рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів)… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Samstag, 16. Mai 2020

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