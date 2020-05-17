Як на Одещині комунальники усувають пошкодження дорожнього покриття? (відео)

На трасі М-16 Одеса-Кучурган у місцях, де утворилися значні вижими та напливи проводяться ремонтні роботи.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
У рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів) ведуться роботи з ліквідації пластичних деформацій дорожного покриття.
Ремонтні роботи ведуться на окремих ділянках дороги на яких утворилися значні вижими та напливи.
Водіям радять бути уважними та обережними в місцях проведення робіт!
До уваги водіїв❗️У рамках експлуатаційного утримання на автомобільній дорозі М-16 Одеса-Кучурган (на м.Кишинів)…
Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Samstag, 16. Mai 2020