Як на мосту через Хаджибейський лиман розширюють проїжду частину? (відео)

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

На правому проїзді мосту уже розширили проїжджу частину до 3-х смуг руху. Наразі завершились роботи з бетонування монолітної залізобетоної плити та деформаційних швів, влаштовують перехідні плити та карнізні блоки, триває підготовка до влаштування гідроізоляції.

На лівому проїзді мосту розширюють проїзну частину до 3-х смуг руху. Дорожники влаштовують буронабивні палі, забетоновані палі на опорах номер 4 та 5.

Завершити ремонтні роботи на правій стороні мосту та відкрити рух по трьом смугам руху планується у вересні 2020 року. Весь об’єкт планується завершити у травні 2021 року.

Після завершення робіт з капітального ремонту мосту через Хаджибейський лиман рух автотранспорту буде здійснюватись по шести смугам руху: три смуги у напрямку Києва та три смуги руху у напрямку Одеси.

🏗Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман.На правому проїзді мосту розширили проїзну частину до 3-х смуг… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Donnerstag, 16. Juli 2020

Фото: Одесская жизнь