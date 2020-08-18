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Як на міст через Хаджибейський лиман наносили водонепроникну мембрану? (відео)

Як на міст через Хаджибейський лиман наносили водонепроникну мембрану? (відео)

На мосту через Хаджибейський лиман завершились роботи з нанесення водонепроникної мембрани на основі метилметакрилатної смоли (гідроізоляція).

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Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Конструкція водонепроникної мембрани складається з тришарової системи:

1-й шар – реактивна швидковисихаюча двокомпонентна грунтовка, що не містит розчинник, на основі метилметакрилатних смол.

2-й шар – гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням.

3-й шар – сполучний шар на основі метилметакрилатних смол, що застосовується під асфальтобетонне покриття.

Гідроізоляція захистить проїжджу частину мосту від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно агресивних рідин, стічних вод тощо. Забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність мосту.

🏗На мосту через Хаджибейський лиман завершились роботи з нанесення водонепроникної мембрани на основі метилметакрилатної…

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 17. August 2020

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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