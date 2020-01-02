Я біжу і обіцяю: у перший день нового року одесити влаштували “Забіг обіцянок” (фото)

В Одесі за усталеною традицією 1 січня відбувся “Забіг Обіцянок”.
Про це пише Взгляд из Одессы.
Спортивний захід відбувся в парку ім. Т.Г. Шевченко.
До оголошення старту, учасники забігу на папері написали свої обіцянки, які вони запланували виконати в новому 2020 році після чого відбувся забіг 2020 метрів.
В акції вранці в перший день Нового року взяли участь 400 осіб.
Відзначається, що ця подія в Одесі проводиться 4-й рік поспіль і з кожним роком “Забіг Обіцянок” привертає увагу все більшого числа одеситів і гостей міста.
Найчастіше одесити обіцяють собі подорожувати, влаштуватися на престижну роботу, бути здоровим і успішним.
Фото: Взгляд из Одессы
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