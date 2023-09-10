Изменится ли погода в Одессе 11 сентября – прогноз

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 11 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая, но не жаркая погода. Существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе 11 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с
Температура ночью 10-15°С, днем она поднимется до 23-28°С
Прогноз погоды в Одесской области 11 сентября
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с
Температура ночью 10-15°С, днем 23-28°С
На автодорогах области видимость хорошая.