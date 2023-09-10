Чи зміниться погода в Одесі 11 вересня – прогноз

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 11 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла, але не спекотна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі 11 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків дме зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°С вище за нуль, вдень вона підніметься до 23-28°С.
Прогноз погоди на Одещині 11 вересня
На Одещині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 23-28°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.