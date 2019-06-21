Измаил планирует развивать паромное сообщение с румынской Тульчей

Регулярное пассажирское сообщение между Измаилом и Тулчей (Румыния) планируют восстанавливать со следующего года.
Это предусматривает проект CB Connect-Trans – развитие трансграничного сообщения по маршруту Исакча – Орловка – Измаил -Тульча.
Как сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook, проект предусматривает строительство в пределах набережной Луки Капикраяна современной стоянки маломерных судов приблизительно на 12 мест.
Кроме того, планируется капремонт подъездной дороги к морвокзалу с обустройством автопарковки и закупка 2 судов.
Общий бюджет проекта составляет 2,3 млн. евро, из которых бюджет Измаила – почти 750 тысяч евро.
Подписание грантовых контрактов намечено на первый квартал 2020 года.
Напомним, новую паромную линию собираются запустить из Черноморска в итальянский Бари.
Фото: traffic.od.ua
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