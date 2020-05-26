Избил сожительницу до смерти: жуткое преступление в Одесской области

Во время семейного конфликта в Белгороде-Днестровском мужчина избил свою 30-летнюю женщину так, что через несколько часов она скончалась от нанесенных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

О происшествии в полицию сообщили врачи «скорой», которых вызвал правонарушитель.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Выяснив, что телесные повреждения покойница получила от сожителя, 35-летнего мужчину задержали. По его словам, причиной конфликта в семье, который привел к непоправимым последствиям, стало чрезмерное употребление обоими спиртных напитков.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Суда человек будет ожидать под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

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