Избегайте уличных торговцев и не курите: одесситам рассказали, как с умом использовать новогоднюю пиротехнику

Традиционно в праздники многие горожане добавляют красок в торжество, взрывая петарды и запуская салюты.

В связи с этим в полиции напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности во время использования взрывных устройств.

Чтобы праздник не закончился плачевно, достаточно придерживаться элементарных правил, говорят там.

Так, горожанам не рекомендуют покупать петарды и салюты на улице и на стихийных рынках, особенно на распродаже. Если уже решились на покупку, стоит поискать взрывное устройство в специальной торговой точке.

Там у продавцов необходимо потребовать показать сертификат качества. Перед тем, как купить, нужно посмотреть, нет ли на товаре дефектов.

Также следует при покупке обращать внимание на маркировку. Она должна содержать название продукции, адрес производителя, класс. Там же должно быть указано, людям какого возраста можно использовать устройство.

Отдельно следует помнить о сроках и условиях хранения.

Так, например, категорически запрещено держать взрывные устройства у камина или батареи, а также курить рядом с ними.

Во время использования фейерверка или петарды необходимо ориентироваться на инструкцию, которая должна быть размещена на упаковке или выдаваться отдельно. При этом обязательно нужно соблюдать меры безопасности, учитывая радиус опасной зоны действия и вес химического вещества внутри.

Правоохранители подчеркнули, что нельзя запускать салют с балкона жилого дома. Чтобы устроить взрыв фейерверка, необходимо поискать место, отдаленное от зданий на расстояние, не менее 100 метров.

Уже после того, как вы подожгли петарду или салют, нужно отбежать хотя бы на 50 метров и не походить еще примерно две минуты после того, как они закончат взрываться.

После использования необходимо залить пиротехническое средство водой на два часа, а уже потом выбрасывать.

В том случае, если салют не сработал сразу, нужно потушить его согласно правилам противопожарной безопасности.

Фото: s.057.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!