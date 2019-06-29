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Новости Одессы и Одесской области

Из-за ветра в городе продолжают падать деревья: за сутки насчитали уже 23

Из-за ветра в городе продолжают падать деревья: за сутки насчитали уже 23

В «Горзелентресте» обещают ликвидировать последствия до конца дня и просят соблюдать осторожность на улицах.

По уточненной информации коммунальщиков, за сутки из-за сильных порывов ветра в Одессе упали 23 дерева. Три из них в зеленых зонах — Куликово поле, парк Преображенский, сквер Чижикова, одно — на территории 100-й школы (ул. Варненская). Другие – по таким адресам: ул. Дерибасовская 10, Степная, 68, ул. Торговая, Прохоровская угол Мясоедовской, ул. Большая Арнаутская, 89, ул. Преображенская, 45, ул. Балковская, 10, ул. Мясоедовская угол ул. Средней, ул. Балковская, 5, ул. Нежинская 42, ул. Варненская, 12, ул. Нежинская, 62, ул. Гайдара, 18, ул. Проселочная, 10, ул. Троицкая, 13, ул. Новосельского, 36, ул. Софиевская, 2 б, ул. Старопортофранковская, 12, ул. Мечникова, 38.

Основную часть упавших деревьев «зелентрестовцы» уже распилили, расчистив территорию. Остальные обещают убрать до конца дня.

При этом штормовая обстановка в городе — порывы ветра до 15-20 метров в секунду — сохранятся сегодня и завтра. Так что возможны новые обрушения. Одесситов призывают к осторожности.

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