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Из-за вчерашнего ракетного удара задерживаются несколько одесских поездов

Из-за вчерашнего ракетного удара задерживаются несколько одесских поездов

Движение по поврежденному участку во Львовской области частично восстановлено, но вынужденные задержки пока сохраняются для ряда поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

На данный момент задерживаются следующие рейсы:

  • №37 Ужгород — Одесса
  • №135 Черновцы — Одесса
  • №77 Ковель — Одесса
  • №26 Одесса — Рахов
  • №36 Одесса — Перемышль
  • №50 Трускавец — Киев
  • №82 Ужгород — Киев
  • №46 Харьков — Ужгород №
  • №17 Харьков-Львов
  • №56 Рахов — Киев
  • №716 Перемышль — Киев
  • №119 Запорожье — Львов

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Напомним, что ночью 1 июня российские агрессоры нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Львовской области. Ранения получили 5 человек. Угрозы их жизням нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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