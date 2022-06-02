Из-за вчерашнего ракетного удара задерживаются несколько одесских поездов

Движение по поврежденному участку во Львовской области частично восстановлено, но вынужденные задержки пока сохраняются для ряда поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

На данный момент задерживаются следующие рейсы:

№37 Ужгород — Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№77 Ковель — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№36 Одесса — Перемышль

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород — Киев

№46 Харьков — Ужгород №

№17 Харьков-Львов

№56 Рахов — Киев

№716 Перемышль — Киев

№119 Запорожье — Львов

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

Напомним, что ночью 1 июня российские агрессоры нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Львовской области. Ранения получили 5 человек. Угрозы их жизням нет.