Из-за вчерашнего ракетного удара задерживаются несколько одесских поездов

Движение по поврежденному участку во Львовской области частично восстановлено, но вынужденные задержки пока сохраняются для ряда поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
На данный момент задерживаются следующие рейсы:
- №37 Ужгород — Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №77 Ковель — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №36 Одесса — Перемышль
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород — Киев
- №46 Харьков — Ужгород №
- №17 Харьков-Львов
- №56 Рахов — Киев
- №716 Перемышль — Киев
- №119 Запорожье — Львов
Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.
Напомним, что ночью 1 июня российские агрессоры нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Львовской области. Ранения получили 5 человек. Угрозы их жизням нет.