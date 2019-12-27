Из-за теплой зимы в водоемах Одесской области не впали в спячку рыба и лягушки

Так, в протоках реки Турунчук, что в Одесской области, озерные лягушки все еще не впали в зимнюю спячку.

Об этом сообщил эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

Иван Русев отметил, что обычно, если температура воды опускается ниже 10 градусов, эти лягушки залегают в глубокие ямы на зиму. А сейчас, говорит специалист, для них сложилась комфортная температура.

А на Днестре продолжает бодрствовать рыба, о чем сообщил в Facebook Сергей Бондаренко. По его словам, зимовальные ямы, куда обычно залегает рыба, сейчас пусты. Также он заметил, как лещ и короп «гуляют» по водоему — в лимане и устье реки.

Фото: Facebook Ивана Русева

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