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Новости Одессы и Одесской области

Из-за шторма на одесском пляже чуть не убило горкой ребенка

Из-за шторма на одесском пляже чуть не убило горкой ребенка

Малыша забрали с травмами в больницу

Шквальный ветер, который сегодня пронесся над Одессой, успел наделать много бед. Так, например, в районе 14-й станции Большого Фонтана надувной горкой придавило ребенка.

Как сообщает УСИ, несчастный случай произошел в районе развлекательного заведения “Икра”. Несмотря на то, что горка была прикреплена к тяжеленной металлической конструкции, ее сдуло, после чего она упала на малыша.

Пострадавшего с травмами увезли на скорой. Его мать вызвала полицию. Скорее всего, хозяевам аттракциона придется заплатить штраф.

В мэрии одесситов просят соблюдать правила безопасности и без особой надобности не выходить на улицу. Напомним, сегодня в Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Фото: usionline.com

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