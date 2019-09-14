Массовое отключение воды в Одессе: в школах сократят уроки

В связи с отключением воды в Киевском, Приморском и Малиновском районах Одессы 19 сентября в детских садах будут работать дежурные группы, а питание детей будет организовано в полном объёме.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Школы в этот день будут работать по сокращённому графику – уроки по 30-35 минут. Уточнить расписание можно в учебном заведении.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы есть резервуары с запасом воды, достаточным для обеспечения их рабочих потребностей в течение суток и более.

Напомним, в первые дни сентября в школах сокращали уроки до 35 минут в связи с очень высокой температурой воздуха.

Фото: haberturk.com