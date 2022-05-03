Из-за ракетных обстрелов задерживаются поезда

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе (видео) 2 мая 2022 года российские фашисты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Орудие смерти угодило прямиком в подъезд жилого дома. Погиб ребенок, еще одна несовершеннолетняя девушка ранена. ПОДРОБНЕЕ