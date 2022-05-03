Новости Одессы и Одесской области

Из-за ракетных обстрелов задерживаются поезда

Из-за ракетных обстрелов задерживаются поезда

Из-за повреждений в результате обстрела инфраструктурных объектов задерживаются в пути 14 поездов, в том числе два одесских.

Задерживаются следующие поезда:

  • № 25 Рахов — Одесса (+1 час);
  • №53 Днепр — Одесса (+3 часа);
  • №4 Львов — Запорожье (задерживается отправка);
  • №49 Трускавец — Киев (+ 1 ч 30 мин);
  • №60 Чоп — Киев (+2 ч);
  • №12 Львов — Киев (задерживается отправка);
  • №22 Трускавец — Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев — Ивано-Франковск (+1 час);
  • №231 Днепр — Львов (+3 часа);
  • №75 Кривой Рог — Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье — Жмеринка (+2 ч);
  • №85 Запорожье — Львов (+1,5 часа);
  • №37 Запорожье — Киев (+1,5 часа);
  • №710 Львов — Дарница (задерживается отправка).

Укрзализныця сообщает, что железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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