Из-за пожароопасности в Одессе могут закрыть городскую больницу

Клиническая больница №10 на Черемушках оказалась под угрозой закрытия.
Об этом стало известно из решения Одесского окружного административного суда, сообщает pushkinska.net.
Так, на администрацию подали в суд в облуправлении ГСЧС.
Там потребовали первым делом отключить электричество, а со временем и вовсе прекратить эксплуатацию больничных корпусов.
Дело в том, что еще в сентябре во время проверки спасатели обнаружили в здании лечебницы нарушения. По мнению представителей ГСЧС, они могут привести к ЧП, аварии или пожару.
В суде по иску завели уголовное дело. Уже 2 января запланировано провести первое заседание по данному исковому заявлению.
Фото: 20.ua/media-resize
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