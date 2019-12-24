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Новости Одессы и Одесской области

Из-за пожароопасности в Одессе могут закрыть городскую больницу

Из-за пожароопасности в Одессе могут закрыть городскую больницу

Клиническая больница №10 на Черемушках оказалась под угрозой закрытия.

Об этом стало известно из решения Одесского окружного административного суда, сообщает pushkinska.net.

Так, на администрацию подали в суд в облуправлении ГСЧС.

Там потребовали первым делом отключить электричество, а со временем и вовсе прекратить эксплуатацию больничных корпусов.

Дело в том, что еще в сентябре во время проверки спасатели обнаружили в здании лечебницы нарушения. По мнению представителей ГСЧС, они могут привести к ЧП, аварии или пожару.

В суде по иску завели уголовное дело. Уже 2 января запланировано провести первое заседание по данному исковому заявлению.

Фото: 20.ua/media-resize

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