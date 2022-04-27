Из-за обстрела моста меняется маршрут электрички в Белгород-Днестровский

Маршрут электропоездов в Белгород-Днестровский временно сокращен из-за того, что российскими ракетами разрушен мост через Днестровский лиман. Они будут ходить только до Каролино-Бугаза.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.

В сообщении сказано, что ограничивается маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.

С сегодняшнего дня пригородные поезда следуют в сообщении Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса. На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.

Ранее сообщалось, что 27 апреля российские агрессоры второй раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Затоке. В результате мост разрушился. Днем ранее он получил повреждения из-за попадания ракеты.