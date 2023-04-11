Из-за дождя в Одессе перестали ходить трамваи по одному из маршрутов

Дождь стал причиной того, что сегодня, 11 апреля, было подтоплено трамвайное рельсовое полотно трамвайного маршрута №20.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс». Вместо трамвая по маршруту пустили автобус.

Напомним, что синоптики и местные власти объявили в Одессе 11 апреля штормовое предупреждении, сообщих о возможных порывах сильного ветра скоростью до 20 метров в секунду. В этой связи Жителей города просят быть осторожными и внимательными:

максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин;

просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач;

осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. При этом вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.