Из Одессы планируют проложить трассу к центру Европы

Вскоре украинская дорога может стать частью трассы международного значения.
Так, молдавские власти предложили построить автомагистраль Унгены-Кишинев-Одесса. Она соединит Украину с Молдовой и Румынией.
Об этом сообщает regnum.ru.
Дорогу хотят сделать продолжением трассы Тыргу-Муреш — Яссы, которая тянется с запада на восток Румынии. Кстати, маршрут на западе достигает центра Европы.
Молдавские власти планируют привлечь к проекту строительства иностранных инвесторов. В свою очередь, эксперты тамошнего Института развития и экспертизы проектов отметили, что инициативу уже поддержали и в Румынии, и в Украине.
Фото: russianhighways.ru