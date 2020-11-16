Из Одессы в Стамбул полетят самолеты SkyUp

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Одессы в Стамбул (Турция) с 18 декабря 2020 года.

Как пишет odessit.ua со ссылкой на пресс-службу SkyUp, полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Самолеты будут прибывать в новый аэропорт «Стамбул». Помимо этого, авиакомпания увеличила нормы перевозки багажа при перелетах этими рейсами с обычных 23 кг до 32 кг.

Уже открыта продажа билетов на 18, 21, 25 и 28 декабря.

Сейчас в Стамбул из Одессы летают самолеты авиакомпаний Turkish Airlines и «МАУ».

Ранее Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp права на полеты в Анталию из трех областных центров – Одессы, Харькова и Львова.

Фото: airlines-inform