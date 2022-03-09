Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы организуют эвакуационный рейс в Румынию

Из Одессы организуют эвакуационный рейс в Румынию

Жители Одессы смогут попасть в Румынию, воспользовавшись новым эвакуационным маршрутом поезд + катер. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Рецепты

Одесская железная дорога, совместно с Украинским Дунайским пароходством, запускает проект нового эвакуационного маршрута Одесса (Украина) — Тульча (Румыния).
Сегодня, 9 марта, в 23:23 с вокзала Одесса Главная отправляется поезд в составе четырех вагонов в Измаил. Прибытие — в 05:00.

Затем с морвокзала Измаила пассажиров отправят  катером в порт Тульча. Прибытие в 10:30. Следующий рейс Измаил – Тульча планируется на 14:00-15:30.

На катере предусмотрено 240 мест. В первую очередь воспользоваться эвакуационным маршрутом могут женщины, дети и мужчины старше 60 лет. Все перевозки бесплатны!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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