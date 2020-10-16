Из частного сектора в Одессе вывезли 60 тонн мусора за день, – горсовет

На этой неделе работники одесских коммунальных предприятий (КП) ликвидировали стихийные свалки в районе улицы Дальницкой и Чубаевки.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, с большой свалки в районе Дальницкой работники КП «ЖКС «Хмельницкий», КП «Одескоммунтранс» и КП «Городские дороги» только за один день вывезли 60 тонн мусора.

Подобную работу провели и коммунальщики предприятия «ЖКС «Вузовского» в районе Чубаевки, на улицах Чубаевской, Геллера, Ванцетти, Ромашковой и Неделина. Здесь свалки возникают постоянно, так как местные жители не заключают договора на вывоз твердых бытовых отходов с мусоровывозящими компаниями.

Кроме того, в мэрии отчитались о ремонтах в парадных домов, которыми управляет ЖКС. Так, на этой неделе закончили приводить в порядок дома по улице Сегедской, 12 и улице Жуковского, 6.

Напомним, ранее в департаменте городского хозяйства мэрии Одессы придумали, как бороться с возникающими тут и там свалками: на их месте решили обустраивать цветочные клумбы.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета